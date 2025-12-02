OCDE: croissance modérée en Suisse

L'économie suisse ne devrait que modérément accélérer ces deux prochaines années. Le produit ...
L'économie suisse ne devrait que modérément accélérer ces deux prochaines années. Le produit intérieur brut (PIB) réel, non corrigé des événements sportifs, devrait croître de 1,1% en 2025 et de 1,2% en 2026 et 2027, indique l'OCDE dans son rapport publié mardi.

/ATS
 

