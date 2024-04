Numérique: Frapp et St-Paul Médias discutent d’un avenir commun

Les entreprises Mediaparc et St-Paul Médias étudient le lancement d’une plateforme numérique commune en français. L'objectif vise à offrir aux Fribourgeois une prestation de 'haute qualité' avec des informations locales, du divertissement et des éléments de services.

Le projet consisterait à réunir sur une même plateforme le savoir-faire et les ressources numériques de Frapp francophone et de St-Paul Médias, qui édite notamment La Liberté. La plateforme en question mettrait également en valeur les contenus de Radio Fribourg et de La Télé, ont indiqué mercredi les deux partenaires.

Ces derniers se sont accordés pour élaborer un projet concret commun dans les mois à venir, précise le communiqué. L'objectif des partenaires est de 'préserver le journalisme indépendant de qualité, renforcer les médias fribourgeois de langue française à long terme et s'assurer qu’ils restent en mains régionales à l'avenir'.

/ATS