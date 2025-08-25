Nucléaire iranien: les pourparlers se tiendront mardi à Genève

L'Iran reprendra mardi à Genève des pourparlers sur son programme nucléaire avec la France ...
Nucléaire iranien: les pourparlers se tiendront mardi à Genève

Nucléaire iranien: les pourparlers se tiendront mardi à Genève

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

L'Iran reprendra mardi à Genève des pourparlers sur son programme nucléaire avec la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Le précédent cycle de négociations s'était tenu en juillet à Istanbul.

Ces pourparlers se dérouleront 'au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères à Genève', a indiqué la télévision d'Etat. L'Iran sera représenté par Majid Takht-Ravanchi, selon l'agence Tasnim. Le lieu de ces nouvelles négociations n'avait jusqu'alors pas été précisé.

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont trois pays membres d'un accord conclu en 2015 avec Téhéran pour encadrer ses activités nucléaires. Ils menacent de rétablir des sanctions si aucune solution négociée n'est trouvée d'ici fin août.

L'avancement du programme nucléaire iranien fait l'objet de nombreuses spéculations depuis la guerre de douze jours entre Israël et l'Iran en juin et les frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes.

/ATS
 

Actualités suivantes

Immobilier chinois: Evergrande expulsé de la Bourse de Hong Kong

Immobilier chinois: Evergrande expulsé de la Bourse de Hong Kong

Économie    Actualisé le 25.08.2025 - 09:57

Hausse de l'emploi en Suisse au deuxième trimestre

Hausse de l'emploi en Suisse au deuxième trimestre

Économie    Actualisé le 25.08.2025 - 08:49

La Nouvelle-Zélande suspend les envois postaux vers les USA

La Nouvelle-Zélande suspend les envois postaux vers les USA

Économie    Actualisé le 25.08.2025 - 08:13

Baidu a décidé de s'implanter à Zurich pour ses robotaxis

Baidu a décidé de s'implanter à Zurich pour ses robotaxis

Économie    Actualisé le 25.08.2025 - 06:29

Articles les plus lus

Retour à la normale sur la ligne CFF Fribourg-Berne lundi

Retour à la normale sur la ligne CFF Fribourg-Berne lundi

Économie    Actualisé le 25.08.2025 - 04:03

Baidu a décidé de s'implanter à Zurich pour ses robotaxis

Baidu a décidé de s'implanter à Zurich pour ses robotaxis

Économie    Actualisé le 25.08.2025 - 06:29

La Nouvelle-Zélande suspend les envois postaux vers les USA

La Nouvelle-Zélande suspend les envois postaux vers les USA

Économie    Actualisé le 25.08.2025 - 08:13

Hausse de l'emploi en Suisse au deuxième trimestre

Hausse de l'emploi en Suisse au deuxième trimestre

Économie    Actualisé le 25.08.2025 - 08:49