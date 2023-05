Novartis valide la future composition du conseil de Sandoz

Sandoz franchit une nouvelle étape sur la voie de son autonomisation du géant pharmaceutique Novartis. La multinationale indique lundi que son propre organe de surveillance a validé la composition du futur conseil d'administration.

Les actionnaires de Novartis doivent encore se prononcer sur les nominations, alors que l'actuelle filiale génériques et biosimilaires sera amenée à voler de ses propres ailes d'ici la fin de l'année.

Le président désigné Gilbert Ghostine a livré une sélection de huit candidats, dont celui du trésorier de Nestlé, François-Xavier Roger. La liste comprend encore l'ancienne patronne du sous-traitant de recherche Solvias, Karen Huebscher; le directeur général du transformateur laitier Emmi, Urs Riedener; l'ancien cadre dirigeant de Danaher, Shamiram Feinglass; l'ex-responsable de l'information chez Eli Lilly, Aarti Shah; l'ex-superviseur de chaîne d'approvisionnement de Procter and Gamble, Yannis Skoufalos; l'actuel directeur financier de Lufthansa, Remco Steenbergen; ainsi que la juriste en cheffe d'Unilever, Maria Varsellona.

Un neuvième candidat non identifié a été présélectionné pour une élection lors de l'assemblée générale 2024, précise un communiqué.

L'organe de surveillance de Sandoz se décomposera en trois sous-comités: Science, innovation et développement; Capital humain et ESG; ainsi qu'Audit, risque et conformité. Les candidats se lanceront dès juin dans des travaux préparatoires, avant la constitution formelle du conseil d'administration en seconde moitié d'année.

/ATS