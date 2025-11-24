Novartis supprimera 550 postes en Suisse

Le géant pharmaceutique Novartis interrompt la finition de comprimés et capsules dans son usine ...
Le géant pharmaceutique Novartis interrompt la finition de comprimés et capsules dans son usine de Stein, près de Bâle. La mesure entraînera la suppression d'environ 550 postes fixes d'ici 2027.

