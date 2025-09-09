Novartis rachète Tourmaline Bio pour 1,4 milliard de dollars

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Novartis annonce avoir conclu un accord pour racheter la société biotech américaine Tourmaline Bio, développant un actif pour le traitement des maladies cardiovasculaires athéroscléreuses.

Le géant pharma bâlois en offre 48 dollars par action, ce qui valorise Tourmaline Bio à environ 1,4 milliard de dollars sur une base entièrement diluée, indique-t-il mardi dans un communiqué.

Cotée à la Bourse de New York, Tourmaline Bio est spécialisée dans le développement clinique du pacibekitug, un anticorps monoclonal anti-IL-6 destiné au traitement des maladies cardiovasculaires athéroscléreuses. En ciblant l'IL-6, une cytokine clé en amont qui favorise l'inflammation systémique, le produit répond ainsi à un besoin critique jusqu'ici non satisfait, note Novartis.

Les essais de phase 2 étant bien avancés, la firme rhénane acquiert un actif prêt pour la phase 3.

/ATS
 

