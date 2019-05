Novartis offre un tour d'horizon de ses ambitions

Novartis a dévoilé jeudi ses projets en cours et ses récents accomplissements. Le laboratoire bâlois a revendiqué 15 moteurs de ventes (plus de 1 milliard de francs de ventes annuelles) en cours de commercialisation et jusqu'à 25 autres en développement.

A l'horizon 2021, plus de dix nouveaux produits devraient obtenir l'accès au marché, énumère le programme de l'évènement qui se tient à Cambridge, dans l'Etat américain du Massachusetts.

Dans son coeur de métier, Novartis prévoit notamment d'obtenir le feu vert pour le Mayzent, le Zolgensma, le brolucizumab, l'ofatumumab ainsi que le fevipiprant dans des indications clés au cours des deux prochaines années.

La direction entend en outre faire le point sur le processus de transformation de Sandoz, filiale dédiée aux médicaments génériques et biosimilaires. Si la pression tarifaire continue d'affecter les affaires aux Etats-Unis, l'unité collecte plus de deux tiers de ses recettes en dehors du pays de l'oncle Sam. La cession partielle du portefeuille outre-Atlantique doit être finalisée d'ici la fin de l'année.

/ATS