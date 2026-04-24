Novartis: l'OMS adoube l'antipaludéen pédiatrique Coartem Baby

Le laboratoire Novartis se félicite de la préqualification par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de son antipaludéen Coartem Baby, destiné aux nouveau-nés et aux nourrissons.

L'opération ouvre la voie à une acquisition du traitement par l'Organisation des Nations-Unies (ONU), entre autres institutions, sur la base de financements par des donneurs publics et privés.

La multinationale promet dans son communiqué vendredi de rendre ce traitement disponible sur une base non lucrative dans les zones ou la malaria constitue une maladie endémique.

Le Coartem Baby (artéméther-luméfantrine), également commercialisé sous l'appellation Riamet Baby, est le fruit d'une collaboration entre Novartis et l'initiative meyrinoise Medicines for Malaria Ventures (MVV), alimentée par la Confédération, la Gates Foundation ou encore Unitaid, entre autres.

Novartis avait revendiqué le succès du développement de ce traitement infantile en avril 2024. Le Coartem est officiellement autorisé en Suisse depuis juillet 20025.

/ATS