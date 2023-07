Novartis: cadence de croissance accélérée au 2e trimestre

Novartis s'est maintenu sur la voie de la croissance entre avril et fin juin, générant un chiffre d'affaires en hausse de 7% (9% hors effets de change) à 13,62 milliards de dollars (11,75 milliards de francs). La rentabilité a suivi une courbe plus que proportionnelle

La direction a relevé ses projections pour l'ensemble de l'exercice et lance un nouveau programme de rachat d'actions à l'horizon fin 2025, doté de 15 milliards.

Au deuxième trimestre, la performance a été mue principalement par le coeur de métier dans les médicaments originaux, l'unité Innovative Medicines affichant une croissance de 7% à 11,24 milliards.

La filiale génériques et biosimilaires Sandoz, amenée à voler de ses propres ailes au début du quatrième trimestre, a néanmoins aussi étoffé sa contribution de 5% à 2,38 milliards, détaille un compte-rendu diffusé mardi.

Sur le front de la rentabilité, l'excédent d'exploitation (Ebit) de base a enflé de 9% à 4,67 milliards. Apuré de tout élément non récurrent, le bénéfice net a gagné 11% à 3,43 milliards. Un allègement des coûts de restructuration a fait bondir le profit net de plus de moitié à 2,32 milliards.

Convaincants à tous égards

La performance décoiffe les projections formulées par les analystes du consensus AWP à presque tous les niveaux. Seules les recettes de Sandoz correspondent peu ou prou aux expectatives.

Sur les deux premiers partiels cumulés, Novartis enregistre une croissance de 5% à 26,58 milliards. Le bénéfice net de base a progressé deux fois plus vite à 7,43 milliards.

La direction reformule sa feuille de route pour l'exercice en cours et table désormais sur une croissance de 5 à 9%, contre environ 5% précédemment. L'Ebit de base hors Sandoz doit s'enrober de 10 à 15%, au lieu de plus ou moins 10%. Un maintien de la filiale génériques et biosimilaires au sein du groupe impliquerait une progression de l'excédent de plutôt 10%.

La feuille de route reste conditionnée à une absence de lancement de générique du médicament pour le coeur Entresto - dont un brevet vient d'être invalidé au pays de l'oncle Sam - ainsi que de Sandostatine LAR aux Etats-Unis. Novartis rappelle avoir l'intention de faire appel contre la décision de la Cour de district du Delaware concernant l'Entresto. Ce médicament à lui seul a rapporté 1,52 milliard entre avril et fin juin, à la faveur d'un essor de 37%.

/ATS