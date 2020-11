Nouvelles restrictions à Paris, fermeture dès 22h00 par endroits

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé jeudi matin la fermeture de 'certains débits de boissons', épiceries et restauration à emporter dès 22h00, où des 'attroupements' ont été constatés dans les rues de la capitale.

Ces établissements 'seront fermés parce que dans un certain nombre de cas, il y a eu des débordements', a annoncé sur BFMTV la maire socialiste. Ces 'nouvelles restrictions (...) ont été décidées hier (mercredi)' avec le préfet de police Didier Lallement, a-t-elle précisé, et un arrêté doit être publié dans les prochaines heures.

S'agit-il d'un couvre-feu ? 'Je ne sais pas si c'est un couvre-feu parce que ça ne concerne pas toutes les activités de la ville', a ajouté l'édile.

Mardi, une vive polémique a agité la classe politique après l'annonce par le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal, de la mise en place d'un couvre-feu à Paris et en Ile-de-France. Cette mesure a ensuite été démentie par Matignon.

Situation 'très préoccupante'

Anne Hidalgo a par ailleurs jugé 'la situation très préoccupante' à Paris et dans la petite couronne, où 'autour de 1000 personnes sont en réanimation aujourd'hui, après 4000 au pic de l'épidémie au printemps'.

Contrairement aux mesures prises lors de la première vague, les marchés resteront ouverts, a indiqué la maire de Paris.

Sur le volet scolaire, elle a proposé au ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer et au rectorat plusieurs lieux à Paris tels que 'bibliothèques, théâtres, gymnases (...) qui peuvent être mis à contribution pour donner plus d'espace aux lycéens', et ainsi éviter d'éventuelles fermetures.

Près d'une semaine après la mise en place du reconfinement, le gouvernement doit faire le point jeudi, après une série de couacs autour de la mise en oeuvre de cette mesure et alors que des acteurs redoutent un durcissement des restrictions face à une épidémie du Covid-19 toujours importante.

En France, près de 400 décès (394) à l'hôpital ont été enregistrés mercredi, faisant grimper le nombre de morts depuis le début de l'épidémie à 38'674.

/ATS