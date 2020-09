Nouvelle reproduction de loups dans le Valais central

Des loups se sont reproduits en rive gauche du Valais central. Plusieurs images d'un piège photographique ont immortalisé la présence d'au moins deux louveteaux.

Le Service cantonal de la chasse a constaté, pour la quatrième année, la présence d'une meute avec reproduction dans cette région, indique-t-il dans un communiqué mardi.

Vu la présence permanente de loups entre Finges et le Val d'Hérens et sur la base des observations d'une meute ces dernières années, le service valaisan avait renforcé le dispositif de surveillance régional à l'aide de pièges photographiques et acoustiques. Outre les deux louveteaux, le piège en question a attesté la présence de la femelle allaitante sur les hauteurs de la commune de Grône.

L'analyse des clichés et les observations sur le terrain prouvent ainsi une seconde reproduction de loups en Valais après celle du Chablais. Dans la région du Valais central concernée par cette meute, les analyses génétiques confirment pour leur part la présence d'au moins quatre spécimens adultes: deux mâles et deux femelles dont 'F63', détectée pour la première fois en Suisse.

Une meute dans le Chablais

En juillet dernier, une vidéo d'un piège photographique avait immortalisé la présence de quatre louveteaux dans le Chablais, sur les hauteurs de Vionnaz et de Vouvry. Le Service cantonal de la chasse avait déjà constaté une femelle allaitante en juin.

Les observations sur le terrain ainsi que les images montraient que la meute se reproduisait pour la deuxième année consécutive. Selon le service de la chasse, trois loups adultes sont régulièrement présents sur ce territoire, même si aucune analyse génétique n'a permis d'identifier formellement un loup dans la région.

/ATS