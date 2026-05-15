Nouvelle rencontre Xi-Trump au dernier jour de leur sommet à Pékin

Le président américain Donald Trump a de nouveau rencontré vendredi à Pékin son homologue chinois Xi Jinping, au dernier jour d'une visite d'Etat en Chine du milliardaire républicain. M. Xi a accueilli M. Trump par une poignée de main dans les jardins de Zhongnanhai.

Donald Trump doit repartir en début d'après-midi après un déjeuner de travail avec Xi Jinping.

Dans un accordé à la chaîne Fox News, le président américain a revendiqué ses premiers gains. Il affirme que M. Xi lui a déclaré 'avec force' qu'il ne fournirait pas de matériel militaire à l'Iran. Quant au détroit d'Ormuz, 'il a dit: 'Si je peux être d'une quelconque aide, je serai ravi d'aider', a ajouté M. Trump.

/ATS