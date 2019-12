Nouvelle journée de grève des transports en France

La France se préparait vendredi à une nouvelle journée de grève massive dans les transports publics. Les manifestants protestent contre le projet de réforme des retraites du président Emmanuel Macron. Jeudi, ils étaient des centaines de milliers dans les rues du pays.

Gares désertées, écoles fermées, entreprises dépeuplées: le mouvement a été massivement suivi jeudi dans tous les secteurs pour dénoncer un projet qualifié d''injuste'. Quelque 806'000 personnes ont manifesté, selon le ministère de l'Intérieur; plus de 1,5 million, selon les syndicats. 'C'est beau cette manifestation avec les avocats, les gilets jaunes, les soignants, les pompiers, ça fait plaisir', s'est réjoui Pascal Marichala, un chercheur venu en famille à Bordeaux (sud-ouest).

Le mouvement a été reconduit dans les transports parisiens, où 10 lignes de métro sur 14 seront de nouveau fermées vendredi. La compagnie ferroviaire SNCF a annoncé l'annulation de 90% des trains à grande vitesse et de 70% des trains régionaux. Le trafic à l'international (Eurostar, Thalys) sera de nouveau très perturbé. Un seul un aller et retour Paris-Bâle était de fait prévu.

Dans le secteur aérien, Air France a annulé 30% de ses vols intérieurs et près de 10% de ses vols moyen-courrier pour vendredi, et la direction générale de l'aviation civile a appelé les compagnies aériennes à réduire de 20% leur programme de vols le même jour.

Les compagnies Transavia, Easyjet et Ryanair ont également annoncé la suppression de plusieurs vols (10 pour Transavia) vendredi.

'Système universel'

A l'origine de la mobilisation, le futur 'système universel' de retraites par points, censé remplacer les 42 régimes existants (fonctionnaires, privés, régimes spéciaux, complémentaires). L'exécutif promet un système 'plus lisible' et 'plus juste', les détracteurs de la réforme s'attendent à une 'précarisation' des retraités.

Le président français a déjà déclaré qu'il ne renoncerait pas à son projet. Il est 'déterminé à mener cette réforme, dans l'écoute et la consultation', a affirmé jeudi l'Élysée, précisant que 'le Premier ministre s'exprimerait vers le milieu de la semaine prochaine sur l'architecture générale de la réforme'.

Le projet précis n'est en effet pas encore connu et l'exécutif est resté dans le flou sur plusieurs points. 'Il reste des marges de négociation' d'ici là, a assuré la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, précisant que le système prendrait en compte les 'situations spécifiques', notamment les métiers dangereux et les carrières longues.

/ATS