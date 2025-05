Nouvelle initiative déposée pour des multinationales responsables

Les multinationales suisses doivent respecter les droits de l'homme et la protection de l'environnement en Suisse et à l'étranger et être tenues responsables des dommages causés. La deuxième initiative sur la responsabilité des entreprises a été déposée mardi à Berne.

L'initiative n'a été lancée qu'au début de l'année. Mardi, la Coalition pour des multinationales responsables l'a déposée, munie de plus de 287'000 signatures, à la Chancellerie fédérale. En 2020, une première initiative en ce sens avait obtenu la majorité du peuple, mais pas celle des cantons.

Le fait que les signatures aient été récoltées aussi rapidement montre clairement à quel point le soutien de la population à cette cause est fort, estime Dominique de Buman, ancien conseiller national (Centre/FR) et membre du comité d’initiative, cité dans un communiqué.

L'initiative demande que la Suisse s'aligne sur les lignes directrices internationales et les prescriptions de l'UE en la matière. Alors que des lois sont élaborées ailleurs, les choses n'avancent pas en Suisse, selon la coalition.

/ATS