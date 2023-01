Nouvelle étude annoncée pour un projet solaire en Valais

Un nouveau parc solaire alpin, le cinquième, est à l'étude en Valais. Lundi, la commune de Leytron, Genedis et Alpiq ont signé une lettre d'intention pour développer un tel projet sur les hauts d'Ovronnaz. La mise en service progressive est envisagée dès 2025.

Le potentiel de production d’Ovronnaz Solar serait d’environ 40 GWh par an, ce qui correspond à la consommation annuelle moyenne de près de 8000 ménages, indiquent les trois partenaires. Le projet s'étendrait sur les lieux-dits Chavanne Neuve, Châtillon et Euloi, soit entre 2000 et 2200 mètres d'altitude.

Le site a été sélectionné en raison de son ensoleillement mais aussi des infrastructures déjà existantes, notamment les accès routiers créés et utilisés par la Bourgeoisie de Leytron et la société Téléovronnaz, ainsi que les installations électriques de la société Genedis, propriétaire et gestionnaire du réseau moyenne tension sur le territoire communal, selon le communiqué.

/ATS