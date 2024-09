Nouvelle étape dans la modernisation de la gare de Fribourg

Les CFF ont inauguré jeudi la gare modernisée de Fribourg. La clientèle bénéficie désormais de quais plus longs et plus larges, rehaussés et dotés de nouveaux accès grâce à un nouveau passage inférieur. Le montant total des travaux atteint 120 millions de francs.

La gare de Fribourg offre un nouveau visage, plus confortable pour la clientèle, ont constaté les convives. Les quais ont été relevés afin de permettre l’accès de plain-pied aux trains pour les personnes à mobilité réduite, avec des poussettes ou des bagages. Ils ont également été élargis, ce qui augmente leur capacité.

De nouvelles marquises ont été construites sur les quais 2 et 3. Ce dernier a aussi été prolongé à 400 mètres. Pièce maîtresse de la transformation, à l’ouest de la gare, un deuxième passage sous-voies de 100 mètres de long et 10 mètres de large a vu le jour entre l’esplanade de l’Ancienne-Gare et la future interface Richemond.

Une coordination 'fine' a été instaurée entre les deux chantiers, ferroviaire et urbain, selon les CFF.

/ATS