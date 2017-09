Nouvelle charge pour VW dans le cadre du scandale du diesel

Le géant de l'automobile allemand Volkswagen s'attend à une charge exceptionnelle de 2,5 milliards d'euros (2,84 milliards de francs) au troisième trimestre. Celle-ci est liée au rappel plus compliqué que prévu de ses moteurs diesel truqués 2 litres aux Etats-Unis.

Ces nouvelles provisions amputeront d'environ 2,5 milliards d'euros son bénéfice opérationnel au troisième trimestre, indique le groupe vendredi dans un communiqué. Ce dernier évoque le programme de rappel et de mise en conformité de près de 500'000 véhicules aux Etats-Unis, qui s'avère 'beaucoup plus long et complexe techniquement' qu'anticipé.

Sous le coup de cette annonce, le titre Volkswagen reculait vers 09h35 de 2,57% à 134,80 euros, la plus forte baisse de l'indice Stoxx 600. Le groupe doit publier ses comptes du troisième trimestre le 27 octobre.

/ATS