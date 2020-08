Nouvel horaire CFF: NLFA, RER Vaud apportent des améliorations

Le changement d’horaire CFF du 13 décembre apportera des améliorations en Suisse romande, dont de meilleures liaisons vers le Tessin et Milan, ainsi que la prolongation du RER Vaud. Certains éléments seront mis en oeuvre avec du retard en raison de la pandémie.

D'ici au 13 décembre, des restrictions de l’offre seront nécessaires en raison de la pénurie de conducteurs de train, aggravée encore par la crise du coronavirus, a déclaré Linus Looser, chef de la production voyageurs CFF mercredi lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée à bord d'une nouvelle rame Duplex Grandes lignes.

'Il manque actuellement 210 mécaniciens de locomotive', a-t-il détaillé. Un déficit pour lequel les CFF ont fait leur mea culpa. 'Nos erreurs de planification, nous les avons corrigées l'été dernier'. Suite aux formations engagées, 110 feront encore défaut en mai 2021.

Peu d'impact

Quelque 200 trains sur les 9000 convois journaliers, soit environ 2%, ne seront ainsi pas remis en service avant le nouvel horaire. 'Il s'agit essentiellement de trains de renfort aux heures de pointe ou de trains pyjama', a ajouté M.Looser.

L'impact sur le client est quasi nul, a relativisé Alain Barbey, directeur pour la région Ouest. En Suisse romande, cela représente 13 trains grandes lignes et 14 régionaux. Quant à l'offre de base du Léman Express, elle ne pourra être rétablie qu'en avril 2021 pour des raisons de formation et de matériel, a-t-il expliqué.

Temps de parcours réduits

Pour le reste, le changement d'horaire sera marqué par la nouvelle liaison ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), achevée après 28 ans de travaux. 'L’ouverture du tunnel de base du Ceneri rapprochera la Suisse romande d'une partie du Tessin', s'est réjoui M.Looser.

Les temps de parcours seront réduits: le trajet Lausanne–Lugano durera 4h14 heures, soit 18 minutes de moins. Le parcours Neuchâtel–Lugano passera de 4 heures à 3h32 en 2021.

En trafic international, les liaisons avec Munich seront intensifiées: six trains par jour relieront Zurich et Munich en quatre heures avec les nouveaux trains Giruno.

Plus de Duplex

Les nouvelles rames Duplex Grandes Lignes assureront dès le 13 décembre la majorité des trains Intercity entre Genève Aéroport et Saint-Gall, via Lausanne, Fribourg et Berne. 'Sur cette ligne, nous passerons d'actuellement deux trains Duplex à six, sur les neuf prévus à terme', a précisé Marcel Zumsteg, chef de projet.

Ces Duplex conçus par Bombardier proposeront jusqu’à 360 places assises supplémentaires par convoi, a-t-il décrit. Le confort sera amélioré entre autres grâce à des prises à chaque siège, des écrans d'information et davantage de places pour les vélos. En parallèle, la ligne du Simplon accueillera plus de trains à deux étages: douze par jour à partir du 13 décembre.

RER jusqu'à Aigle

En trafic régional, la principale amélioration sera la desserte d'Aigle chaque demi-heure par les trains des lignes S2 et S5 du RER Vaud, a indiqué Alain Barbey. De nouvelles rames FLIRT seront par ailleurs mises en circulation sur le RER Vaud entre février et avril.

La ligne S22 reprendra les liaisons d’heures de pointe entre Vallorbe et Lausanne. Sur la ligne S30 du RER Fribourg, la cadence à la demi-heure sera prolongée en soirée et toute la journée les week-ends entre Fribourg et Yverdon-les-Bains.

Le Verbier Express qui permet aux skieurs de se rendre dans la station valaisanne depuis l’Arc lémanique sans changement jusqu’au Châble (VS) reprendra du service l’hiver prochain les samedis, dimanches et jours fériés, du 19 décembre au 5 avril 2021.

Huit mois d'interruption

Avec quatre tunnels à refaire, les travaux d’assainissement de la ligne Neuchâtel–La Chaux-de-Fonds nécessiteront l’interruption totale de la ligne durant huit mois en 2021: du 1er mars au 31 octobre, les trains seront remplacés par des bus de substitution.

Afin de permettre la mise à niveau des quais de la gare de Cully, dès lundi prochain jusqu'au 1er avril 2021, l’horaire sera allégé sur la ligne Lausanne–Brigue, notamment en soirée entre Vevey et Lausanne.

Les CFF réfléchissent aussi à développer les trains de nuit. Ils en diront plus cet automne à ce sujet. Ils ont par ailleurs rappelé avoir perdu jusqu'à 90% de leur clientèle pendant le semi-confinement et des centaines de millions. Actuellement le taux d'occupation est de 75% par rapport à 2019.

/ATS