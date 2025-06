Nouveaux remaniements à la direction de Romande Energie

L'énergéticien Romande Energie a trouvé en Thibaud Weick un remplaçant à compter du 1er juillet pour son responsable du secteur Energie, Guillaume Fuchs, annoncé sur le départ début avril.

L'entreprise prend simultanément congé par avance du responsable de son unité Immobilier, Oliviero Iubatti, qui quittera le comité exécutif en fin d'année.

A la tête des activités de capital-risque depuis deux ans, Thibaud Weick s'occupera à l'avenir de la gestion des actifs de Romande Energie dans le domaine de la production, précise un communiqué diffusé lundi.

Oliviero Iubatti de son côté est arrivé chez Romande Energie en 2016. Il a contribué à la création tant de la filiale Romande Energie Services en 2017 que d'ID GO, spécialisée dans la rénovation énergétique du bâtiment, en 2024. Il conserve ses mandats d'administrateur dans ces deux sociétés. Son retrait de l'opérationnel est motivé par son désir de se consacrer à des projets plus personnels.

Interrogée par AWP, la porte-parole de l'entreprise a confirmé que le recrutement d'un successeur allait prochainement être lancé.

Romande Energie est pilotée à titre intérimaire par Patrick Bertschy depuis la fin de l'année dernière. L'engagement de François Fellay à compter d'octobre doit mettre fin à une vacance amorcée par le départ inopiné de Christian Petit mi-décembre, quelques mois avant la date convenue et après cinq ans passés au faîte de la direction.

/ATS