Nouveaux magasins et nouveau concept pour Denner

Denner veut ouvrir entre dix et quinze nouvelles enseignes l'année prochaine, annonce son patron Mario Irminger. La filiale de Migros prévoit en outre de mettre en place un nouveau concept pour ces magasins coûtant '100 millions au minimum' sur quatre à cinq ans.

Les succursales doivent être fondamentalement transformées et devenir plus spacieuses, déclare M. Irminger dans un entretien diffusé dimanche par le SonntagsBlick. 'Les magasins ne seront plus encombrés de palettes; il y aura plus de place pour la navigation des enfants et des caddies'. En 2022, le réseau de 850 magasins s'est déjà agrandi de dix nouvelles enseignes.

Denner n'a pas encore ressenti de baisse de moral des consommateurs, précise son patron. 'Nous nous attendons à ce que les affaires de Noël soient aussi bonnes que les années précédentes'.

Hausse des prix

A cause de l'inflation qui atteint actuellement en Suisse un peu plus de 2%, 'nous avons dû augmenter les prix au cours du deuxième semestre', indique M. Irminger. Rien qu'en novembre, le panier d'achat de Denner a augmenté de 3,5%. 'Les prix devraient probablement être maintenus au niveau actuel', pronostique le chef du détaillant.

Il estime que l'inflation devrait encore durer un ou deux ans. Face à cette situation, les consommateurs se tournent plus fréquemment vers des articles moins chers et les actions. 'Nous voyons clairement que nos clients laissent de plus en plus les produits de marque de côté', note M. Irminger. 'Nous constatons que même la classe moyenne regarde désormais plus souvent les prix et doit économiser'.

