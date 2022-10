Nouveau retard pour les travaux en gare de Lausanne

Le chantier de modernisation et d'agrandissement de la gare de Lausanne ne reprendra pas comme prévu avant la fin de l'année. L'Office fédéral des transports (OFT) a renvoyé une partie du projet aux CFF et demande des études complémentaires.

Les CFF doivent retravailler les aspects liés à la statique des structures prévues sous les quais et sous la place de la gare, annonce mardi l'OFT dans un communiqué. L'office pointe du doigt des 'manquements techniques' et estime que les plans et calculs soumis par les CFF ne permettent pas de démontrer que la structure de la nouvelle gare 'sera statiquement sûre'.

Les CFF indiquent qu'ils 'regrettent' ce report des travaux. Ils vont demander à leurs mandataires de vérifier les calculs statiques suite à une expertise. Ils expliquent que pour l'élaboration des dossiers ils se sont 'appuyés sur le savoir-faire de plusieurs bureaux d'ingénieurs reconnus en Suisse'.

A ce stade, la durée des études complémentaires ne peut pas être estimée, ajoutent les CFF. Ils rappellent que la transformation de la gare de Lausanne est 'un projet extrêmement exigeant et complexe'.

/ATS