Nouveau repli des nuitées hôtelières en juin

L'hôtellerie suisse a continué d'affronter une baisse de la demande en juin. Après un repli ...
Nouveau repli des nuitées hôtelières en juin

Nouveau repli des nuitées hôtelières en juin

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

L'hôtellerie suisse a continué d'affronter une baisse de la demande en juin. Après un repli de 1,6% en mai, le nombre de nuitées dans les établissements hôteliers helvétiques s'est à nouveau contracté de 2,4% en variation annuelle sur le mois sous revue.

Le tassement s'est limité à 0,1% pour les visiteurs indigènes, celui des voyageurs étrangers atteignant 4,4%, selon la première estimation publiée mercredi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'hôtellerie helvétique a ainsi subi un quatrième mois de repli cette année, après l'avoir entamée par une progression en janvier et février, dans la foulée du record affiché l'an dernier.

L'OFS a recensé entre janvier et mai un total de 16,2 millions de nuitées, une baisse de 0,3% par rapport à l'année précédente. La légère augmentation observée du côté des hôtes venus de Suisse n'a pas permis de compenser le tassement affiché par les voyageurs étrangers.

L'OFS dévoilera le 22 juillet une deuxième estimation pour juin. Les chiffres définitifs suivront le 4 août.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le recul de la déforestation n'est pas lié aux entreprises

Le recul de la déforestation n'est pas lié aux entreprises

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 14:51

Meta accusé d'utiliser l'IA pour cibler ses employés à licencier

Meta accusé d'utiliser l'IA pour cibler ses employés à licencier

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 14:45

Le TF valide l'interdiction des « puffs » en Valais

Le TF valide l'interdiction des « puffs » en Valais

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 12:07

Le durcissement de la Lex Koller divise la politique et l'économie

Le durcissement de la Lex Koller divise la politique et l'économie

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 09:35

Articles les plus lus

La joaillerie porte encore Richemont au premier trimestre

La joaillerie porte encore Richemont au premier trimestre

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 07:50

Le durcissement de la Lex Koller divise la politique et l'économie

Le durcissement de la Lex Koller divise la politique et l'économie

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 09:35

Le TF valide l'interdiction des « puffs » en Valais

Le TF valide l'interdiction des « puffs » en Valais

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 12:07

Nouveau repli des nuitées hôtelières en juin

Nouveau repli des nuitées hôtelières en juin

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 14:37

Google poursuivi par des maisons d'édition

Google poursuivi par des maisons d'édition

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 07:13

La joaillerie porte encore Richemont au premier trimestre

La joaillerie porte encore Richemont au premier trimestre

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 07:50

Le durcissement de la Lex Koller divise la politique et l'économie

Le durcissement de la Lex Koller divise la politique et l'économie

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 09:35

Le TF valide l'interdiction des « puffs » en Valais

Le TF valide l'interdiction des « puffs » en Valais

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 12:07

Chaleur extrême: le Royaume-Uni bascule dans un nouveau climat

Chaleur extrême: le Royaume-Uni bascule dans un nouveau climat

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 02:03

Chine: la croissance déçoit au deuxième trimestre

Chine: la croissance déçoit au deuxième trimestre

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 07:09

Google poursuivi par des maisons d'édition

Google poursuivi par des maisons d'édition

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 07:13

La joaillerie porte encore Richemont au premier trimestre

La joaillerie porte encore Richemont au premier trimestre

Économie    Actualisé le 15.07.2026 - 07:50