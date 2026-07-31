Nouveau patron pour la compagnie aérienne Edelweiss

La compagnie aérienne Edelweiss, filiale vols de vacances de Swiss, a nommé Edi Wolfensberger au poste de directeur général à compter du 1er octobre, en remplacement de Bernd Bauer. Ce dernier quitte l'entreprise après l'avoir dirigée pendant 12 ans.
Depuis avril 2022, M. Wolfensberger est en poste en tant que directeur opérationnel à la compagnie aérienne allemande Eurowings, filiale tout comme Swiss de Lufthansa.
Il a occupé ces mêmes fonctions auprès du belge Brussels Airline, qui fait également partie du géant allemand du transport aérien, a détaillé Edelweiss vendredi dans un communiqué./ATS