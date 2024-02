Nouveau patron pour Ruag MRO

Ruag MRO Holding a nommé Ralph Müller au poste de directeur général à compter du 1er mars. Le futur patron succède à Thomas Kipfer et Christian Piller qui co-dirigeaient la société à titre intérimaire après le départ, sur fond de polémique, de Brigitte Beck.

Le futur dirigeant du groupe de défense Ruag MRO Holding a précédemment travaillé pendant près de 20 ans pour l'entreprise d'électronique lucernoise Schurter, dernièrement en tant que directeur général, selon un communiqué publié mercredi.

'Sous la direction de Ralph Müller, Ruag continuera à apporter une contribution essentielle à la sécurité souveraine de la Suisse (et) à mettre en oeuvre le mandat de prestation', a souligné l'entreprise qui se définit comme étant 'le partenaire technologique de l'Armée suisse'.

M. Kipfer et Piller avaient repris les commandes du groupe en août 2023, après le départ de la patronne Brigitte Beck. Cette dernière, qui a à peine passé plus d'un an dans ses fonctions à la tête de Ruag MRO Holding, avait démissionné après la polémique suscitée par ses déclarations au printemps 2023 liées aux exportations d'armes suisses vers l'Ukraine.

L'ex-dirigeante avait notamment critiqué dans la presse la politique de neutralité suisse. L'évolution des affaires de la société avait également été évoquée. Cet entretien n'avait cependant pas été publié, car Ruag menaçait CH Media de poursuites judiciaires.

/ATS