Nombreux chantiers sur le réseau ferroviaire romand cet été

Cet été, d'importants travaux en Suisse romande entraîneront des interruptions de lignes de ...
Nombreux chantiers sur le réseau ferroviaire romand cet été

Nombreux chantiers sur le réseau ferroviaire romand cet été

Photo: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Cet été, d'importants travaux en Suisse romande entraîneront des interruptions de lignes de train et la mise en place de bus de remplacement, indiquent les CFF. Chaque année, 6000 chantiers sont effectués sur le réseau ferroviaire romand.

L'été commencera par un week-end de travaux intensifs du vendredi 12 juin à 23h00 au lundi 15 juin à 5h00, annoncent mercredi les CFF dans un communiqué. Le trafic sera notamment interrompu entre Palézieux et Romont ainsi qu'entre Aigle et St-Maurice. La gare de Lausanne fonctionnera également à capacité réduite.

Dix-neuf autres interruptions de 'longue durée' sont planifiées sur le réseau, entre juillet et septembre.

Les horaires seront modifiés et des bus de remplacement seront mis en place sur les tronçons interrompus. Les CFF recommandent de consulter l'horaire en ligne avant chaque voyage

Chaque année, les CFF effectuent 6000 chantiers en Suisse romande, environ 30% du volume des interventions sur le réseau CFF national.

/ATS
 

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