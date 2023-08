Nombre record d'accidents de transport déclarés à la SESE en 2022

Le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) a reçu l'an dernier un record de 2165 annonces d'accidents de transport. La hausse est largement due au trafic aérien, avec 1828 déclarations.

Pour les chemins de fer et les bateaux, le nombre d'annonces se situe dans la moyenne des huit dernières années, a indiqué le SESE dans son rapport annuel publié lundi. Le très grand nombre de déclarations provenant de l'aviation ne signifie toutefois pas que le trafic aérien est devenu moins sûr. Selon le SESE, cela est dû au fait qu'on vole toujours plus et que les incidents sont plus souvent déclarés.

Dans le domaine de la navigation maritime, le SESE a reçu cinq annonces d'incidents en 2022. Il n'a ouvert aucune enquête et n'a publié aucun rapport.

L'an passé, le SESE a ouvert 42 enquêtes, clôturé 56 investigations et publié un rapport intermédiaire sur une enquête en cours. L'organe a émis 13 recommandations et 7 avis visant à combler les déficits de sécurité identifiés.

/ATS