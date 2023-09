Nombre de vaches laitières au plus bas niveau en Suisse

Le nombre de vaches laitières en Suisse continue de baisser. Il a atteint un niveau historiquement bas en juillet avec un peu moins de 515'000 bêtes, selon les Producteurs suisses de lait (PSL). La production de lait, elle, augmente légèrement.

La tendance est à la baisse depuis de nombreuses années, mais plus marquée depuis l'automne dernier après quatre ans de stabilité relative, indique le Service d'information agricole alémanique (LID) dans un communiqué vendredi. Il se réfère à des chiffres publiés par les Producteurs suisses de lait (PSL).

En juin 2023, il y avait 11'500 vaches laitières de moins qu'une année auparavant, ce qui représente une diminution de 2,2%. En juin 2012, le pays comptait encore un peu plus de 585'000 vaches laitières.

Selon les PSL, c'est principalement la hausse des coûts de production qui explique cette diminution du cheptel laitier. 'Le prix du lait est certes plus élevé qu'il y a quelques années, mais les coûts auxquels les producteurs doivent faire face ont massivement augmenté', a déclaré Reto Burkhardt, porte-parole des PSL, cité par le LID. En cause notamment: la guerre en Ukraine, l'inflation et les effets de la pandémie.

La mutation structurelle du secteur explique aussi cette évolution. Ainsi que la chaleur et le manque de fourrage dans certaines exploitations dû à une mauvaise récolte en 2022.

Moins de vaches ne signifie cependant pas moins de lait. Les chiffres PSL montrent que la production de lait des six premiers mois de 2023 se situe légèrement au-dessus de celle de l'année précédente. C'est l'automatisation dans les étables qui permet de produire plus avec un cheptel moindre.

/ATS