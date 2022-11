Nombre de trottinettes et vélos circulent sans éclairage conforme

Les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes ne se font pas assez visibles la nuit. Selon un comptage effectué par le TCS, un tiers des vélos et la moitié des trottinettes électriques circulent sans éclairage conforme.

Sur 4035 vélos, vélos électriques et trottinettes électriques contrôlés, 691 (17%) étaient équipés d'un éclairage non conforme et 735 (18%) n'avaient pas d'éclairage du tout, indique mercredi le Touring Club Suisse (TCS) dans un communiqué. Concernant les trottinettes électriques en particulier, 51% d'entre elles n'étaient pas correctement éclairées.

Considérées comme des cyclomoteurs légers, les trottinettes électriques doivent être équipées avec un éclairage à l'avant et à l'arrière pour être homologuées. Beaucoup de gens les achètent sur Internet sans se rendre compte qu'elles ne sont pas conformes à la loi suisse, estime le TCS.

Pour établir ces résultats, le TCS a effectué 48 comptages entre fin octobre et début novembre à travers la Suisse. Les résultats varient selon les régions linguistiques.

Les Romands sont les moins disciplinés: près de 53,4% des engins de mobilité douce contrôlés n'étaient pas conformes. Sur 1087, 247 avaient un éclairage non conforme et 333 n'avaient pas d'éclairage. Le taux de conformité monte à 64,6% au Tessin et à 71,5% en Suisse alémanique.

Prudence, surtout à cette saison

Sur les routes, les deux-roues font partie des plus vulnérables en cas d'accident, rappelle le TCS. Il est donc d'autant plus important d'avoir une bonne visibilité et d'être vus suffisamment à temps par les autres usagers de la route. Surtout en cette saison où le crépuscule coïncide avec les heures de pointe.

En 2021, 5391 accidents impliquant des vélos ou des vélos électriques ont été enregistrés par la police, dont 4818 avec des dommages corporels, rappelle encore le TCS, citant des chiffres de l'Office fédéral des routes. Ces accidents ont fait 4774 victimes, soit 3385 blessés légers, 1350 blessés graves et 39 décès.

/ATS