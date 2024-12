Nombre de nuitées hôtelières record au cours de l'été 2024

Les hôtels en Suisse ont connu une hausse de leur fréquentation durant la saison estivale. Entre mai et fin octobre, le nombre de nuitées a atteint le niveau record de 24,4 millions, soit 1,6% de plus qu'à la même période l'année dernière grâce à la demande étrangère.

Avec une hausse de 3,9% à 13,0 millions de nuitées, la demande étrangère s'est faite plus forte que la demande indigène en baisse de 0,8% à 11,4 millions durant la saison estivale, selon les chiffres provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés jeudi. La demande étrangère a même dépassé de 1,2% celle enregistrée durant l'été 2019.

Les Américains représentent une large partie de cette demande avec 13,5% d'augmentation à 3,0 millions de nuitées marquant ainsi le meilleur résultat depuis 1985. Le continent asiatique affiche aussi une forte hausse à 2,9 millions (+5,9%). Seule la demande européenne a reculé de 0,4% à tout de même 6,6 millions.

La saison touristique a été marquée par de fortes intempéries particulièrement en montagne et au Tessin. Malgré cela et à l'exception de la baisse de 1,4% en septembre, les mois suivants ont connu une hausse avec 0,3% de plus en octobre, rappelle l'office.

Concernant l'évolution des nuitées depuis le début de l'année, la hausse s'affiche à 1,7% par rapport à la même période un an auparavant, soit 37,0 millions à fin octobre.

L'OFS prévoit un dépassement du record de nuitées pour l'année dans son ensemble. En 2023, l'hôtellerie suisse comptabilisait 41,8 millions de nuitées au total.

/ATS