Nombre de faillites en baisse de 3% en 2019 en Suisse

Le nombre d'entreprises ayant dû mettre la clé sous le paillasson a reculé en 2019 en comparaison annuelle. Dans le même temps, davantage de sociétés ont vu le jour, annonce mercredi la société d'informations économiques Bisnode D&B.

En 2019, quelque 4691 firmes ont dû se résoudre à annoncer leur insolvabilité, ce qui représente un repli de 3% sur un an. Les secteurs les plus touchés, représentant 36% des faillites, sont l'industrie du bois et de l'ameublement, la construction, l'hôtellerie-restauration et l'artisanat.

La diminution des faillites a particulièrement été observée dans la région Nord-Ouest (-13%) et Plateau suisse (-12%). En revanche les régions Zurich (+8%), Suisse centrale (+5%) et Tessin (+5%) ont enregistré plus de défaillances.

De janvier à décembre, 44'612 sociétés ont été fondées, une progression de 3%, précise le communiqué.

/ATS