Nette hausse des faillites d'entreprises depuis le début de l'année

Sur les cinq premiers mois de l'année, le nombre de faillites d'entreprises en Suisse a nettement augmenté, comparé à la même période l'an dernier. C'est ce qui ressort du relevé publié chaque mois par le cabinet Dun&bradstreet.

A fin mai, plus de 2496 entreprises ont déposé le bilan, ce qui représente une hausse de 11% sur un an, peut-on lire dans un communiqué diffusé mardi.

La plus forte hausse a été observée en Suisse centrale (+31%). Du côté des cantons romands, Neuchâtel connaît un bond de 78%, Genève et Vaud de respectivement 25% et 22%. A Berne, la hausse est plus modérée (+7%). Les cas d'insolvabilité sont en revanche en repli dans les cantons de Fribourg (-34%), du Jura (-17%) et du Valais (-3%).

Pour le seul mois de mai, quelque 548 cas de faillite ont été enregistrés, c'est 7% de plus par rapport au mois précédent.

En parallèle, de janvier à mai, 22'507 entreprises ont été créées, un chiffre en hausse de 4% par rapport à la même période de 2023. L'arc lémanique et le bassin du Rhône ont été les plus vigoureux (+8%). Les autres régions se sont inscrites dans la moyenne, entre 3% et 5%, tandis que Zurich a connu une croissance un peu plus lente (+1%).

/ATS