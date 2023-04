Nette baisse des livraisons de ciment au 1er trimestre

Les livraisons de ciment ont fortement reculé au premier trimestre, un tassement imputable à une base de comparaison défavorable. Celles-ci ont atteint 855'143 tonnes entre janvier et mars, soit -10% en rythme annuel.

Les livraisons enregistrées en début d'année 2022 étaient 'exceptionnelles' et s'expliquaient par les 'conditions météorologiques', souligne jeudi la faîtière Cemsuisse, qui évoque néanmoins une détente des incertitudes constatées à la fin de l'année et découlant de la hausse de prix de l'énergie et de l'inflation en règle générale.

Une stabilisation des livraisons de ciment figure parmi les scénarios envisagés par Cemsuisse pour 2023.

La part de ciment transporté par rail représente 37,6% du total, une statistique en hausse sur un an. Près des trois-quarts des livraisons étaient destinées à des usines de béton prêt à l'emploi et 19,8% à des installations de bétonnage sur de grands chantiers.

