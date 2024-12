Net recul des prix à la production et à l'importation en novembre

Les prix à la production et à l'importation (PPI) ont accentué leur repli en novembre sur un mois, reculant de 0,6% après 0,3% en octobre et 0,1% en septembre. Sur un an, l'érosion atteint désormais 1,5%.

L'indice PPI s'établit désormais à 106,3 points, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un point de situation périodique lundi.

Les produits indigènes comme leurs pendants importés ont vu leurs prix s'alléger sur un mois, de 0,5% et 0,7% respectivement.

A la production, les prix des préparations pharmaceutiques ont fondu, à l'inverse de ceux des produits pharmaceutiques de base. A l'importation, ce sont les hydrocarbures et les produits chimiques qui ont pris le chemin de la cave.

/ATS