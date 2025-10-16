Nestlé voit ses ventes reculer sur neuf mois

Le géant vaudois de l'alimentation Nestlé a vu ses ventes s'étioler sur neuf mois. La nouvelle ...
Nestlé voit ses ventes reculer sur neuf mois

Nestlé voit ses ventes reculer sur neuf mois

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Le géant vaudois de l'alimentation Nestlé a vu ses ventes s'étioler sur neuf mois. La nouvelle direction maintient ses objectifs pour l'ensemble de l'année et prévoit de supprimer massivement des postes.

Au cours de la période sous revue, le chiffre d'affaires a atteint 65,9 milliards de francs, contre 67,15 milliards l'an dernier, indique jeudi le paquebot veveysan dirigé depuis début septembre par Philipp Navratil.

La croissance organique a atteint 3,3%. La croissance interne réelle (RIG), qui mesure les volumes, s'est établie à 0,6%. L'effet de prix s'élève à 2,8%.

Ces chiffres sont similaires à ceux des analystes interrogés par AWP. Le consensus tablait sur des ventes de 65,76 milliards, une croissance organique de 3,7% et une progression des volumes de 0,3%.

Pour l'ensemble de l'exercice, la nouvelle direction maintient ses objectifs, à savoir une croissance organique supérieure aux 2,2% inscrit en 2024. La marge opérationnelle sous-jacente est quant à elle attendue à '16,0% ou plus'. A moyen terme, Nestlé veut renouer avec des valeurs supérieures à 17%.

Le groupe prévoit également la suppression de 16'000 postes dans le monde, majoritairement 'des postes de bureau. L'objectif total d'économies par le biais de notre programme 'Fuel for Growth' a été porté à 3,0 milliards d'ici fin 2027, contre 2,5 milliards précédemment'.

/ATS
 

Actualités suivantes

ABB ne ressent pas les effets des droits de douane américains

ABB ne ressent pas les effets des droits de douane américains

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 09:19

Givaudan ouvre un centre d'innovation à Toulouse

Givaudan ouvre un centre d'innovation à Toulouse

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 08:37

Nestlé taille dans ses effectifs en col blanc

Nestlé taille dans ses effectifs en col blanc

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 08:33

Nestlé sabre ses effectifs en col blanc

Nestlé sabre ses effectifs en col blanc

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 07:17

Articles les plus lus

Ukraine: « bientôt » des réparations à Zaporijjia, espère l'AIEA

Ukraine: « bientôt » des réparations à Zaporijjia, espère l'AIEA

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 04:41

Nestlé sabre ses effectifs en col blanc

Nestlé sabre ses effectifs en col blanc

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 07:17

Nestlé taille dans ses effectifs en col blanc

Nestlé taille dans ses effectifs en col blanc

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 08:33

Givaudan ouvre un centre d'innovation à Toulouse

Givaudan ouvre un centre d'innovation à Toulouse

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 08:37

Le président de La Poste ne veut pas d'un corset plus étroit

Le président de La Poste ne veut pas d'un corset plus étroit

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 03:37

Ukraine: « bientôt » des réparations à Zaporijjia, espère l'AIEA

Ukraine: « bientôt » des réparations à Zaporijjia, espère l'AIEA

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 04:41

Nestlé sabre ses effectifs en col blanc

Nestlé sabre ses effectifs en col blanc

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 07:17

Nestlé taille dans ses effectifs en col blanc

Nestlé taille dans ses effectifs en col blanc

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 08:33