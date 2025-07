Nestlé voit ses revenus baisser au premier semestre

Le géant vaudois de l'alimentation Nestlé a vu ses recettes baisser au premier semestre. La direction maintient ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

De janvier à juin, le chiffre d'affaires s'est inscrit à 44,2 milliards de francs, contre 45,04 milliards un an plus tôt, indique jeudi la société veveysane dirigée depuis près d'un an désormais par le Français Laurent Freixe. La croissance organique a atteint 2,9%, tandis que les volumes, mesurés par la croissance interne réelle (RIG), ont stagné à 0,2%, peut-on lire dans un communiqué.

Ces chiffres sont légèrement en deçà des attentes des analystes interrogés par AWP, qui tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 44,5 milliards de francs, une croissance organique de 2,9% et une progression des volumes de 0,9%.

Au chapitre des perspectives, la direction vise toujours une amélioration de la croissance organique, sans toutefois articuler de chiffre. La marge opérationnelle sous-jacente devrait être de 16,0% ou plus. A moyen terme, Nestlé veut renouer avec des valeurs supérieures à 17%.

/ATS