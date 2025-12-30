Nestlé vend le restant de ses parts dans Herta à Casa Tarradellas

Le paquebot alimentaire Nestlé a vendu les 40% restants de sa participation dans la coentreprise ...
Nestlé vend le restant de ses parts dans Herta à Casa Tarradellas

Nestlé vend le restant de ses parts dans Herta à Casa Tarradellas

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le paquebot alimentaire Nestlé a vendu les 40% restants de sa participation dans la coentreprise Herta Foods à son partenaire espagnol Casa Tarradellas. La transaction a été conclue le 23 décembre.

Le prix d'achat n'a pas été divulgué, conformément à l'accord conclu entre les parties. 'Cette transaction met fin à la coentreprise annoncée en 2019', indique Nestlé dans un communiqué. A cette époque, l'entreprise veveysanne avait fait savoir qu'elle cédait ses activités de charcuterie et de pâte à tarte à l'entreprise familiale catalane, sise près de Barcelone.

Une joint-venture, détenue à 60% par la société espagnole et dans laquelle Nestlé conservait 40% des parts devenait ainsi propriétaire de la marque Herta pour les activités de charcuterie dans six pays européens, et de pâte à tarte en France et en Belgique.

Nestlé entendait conserver et développer les activités existantes de Herta dans le segment végétarien, conformément à son recentrage stratégique vers les produits basés sur des ingrédients végétaux.

Avec le retrait complet de Nestlé, Casa Tarradellas prend désormais le contrôle exclusif de l'entreprise.

/ATS
 

