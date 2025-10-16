Nestlé taille dans ses effectifs en col blanc

A la dérive, le paquebot alimentaire Nestlé sort les grands moyens pour redresser la barre ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

A la dérive, le paquebot alimentaire Nestlé sort les grands moyens pour redresser la barre. A peine nommé, le nouveau directeur général (CEO) Philipp Navratil annonce notamment 16'000 suppressions de postes sur deux ans, dont 12'000 places de cadres.

La mesure à elle seule doit permettre d'alléger la base de coûts de 1,0 milliard de francs d'ici fin 2027 et son application doit coûter deux fois cette somme, indique le groupe veveysan au détour de ses résultats sur neuf mois jeudi.

Les 4000 autres coupes se concentreront sur la production et les chaînes d'approvisionnement. La direction vise au final des économies annuelles de 3,0 milliards de francs.

Ces mesures s'inscrivent toutefois dans le cadre de l'initiative 'Fuel for growth' lancée par les prédécesseurs de M. Navratil, qui visait déjà des économies de 2,5 milliards, dont 0,5 milliard pour les seuls cols blancs.

/ATS
 

