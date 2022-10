Nestlé s'empare de Seattle's Best Coffee, marque de Starbucks

Nestlé prévoit d'acquérir la marque Seattle's Best Coffee de l'américain Starbucks, avec qui le géant agroalimentaire veveysan a conclu une alliance en 2018. L'opération, dont les contours financiers n'ont pas été dévoilés, devrait être conclue d'ici à fin 2022.

'Seattle's Best Coffee rejoint la liste des marques de café de Nestlé appréciées aux États-Unis, parmi lesquelles figurent Nescafé, Nespresso et Blue Bottle', selon le communiqué paru mercredi, en marge des résultats du troisième trimestre de la multinationale vaudoise. 'Cette transaction s'inscrit dans la volonté de Nestlé de générer une croissance durable et rentable dans la catégorie café, et renforce l'Alliance mondiale du café' signée avec Starbucks.

La gamme de cafés conditionnés sous forme de grains entiers, torréfiés et moulus, ainsi que les dosettes de Seattle's Best Coffee sont disponibles auprès des professionnels de la restauration et au rayon épicerie.

'Notre partenariat avec Starbucks a confirmé la position de leader de Nestlé sur le marché mondial du café en pleine croissance', a déclaré David Rennie, responsable de Nestlé Coffee Brands, cité dans le document.

Depuis l'accord conclu il y a quatre ans avec la chaîne de cafés basée à Seattle, Nestlé distribue les cafés Starbucks dans plus de 80 marchés. En 2021, le chiffre d'affaires total de ces produits a atteint 3,1 milliards de francs.

/ATS