Nestlé ne revalorisera pas les salaires des sièges suisses en 2026

Nestlé s'abstiendra l'année prochaine de revoir à la hausse les salaires de ses employés des ...
Nestlé ne revalorisera pas les salaires des sièges suisses en 2026

Nestlé ne revalorisera pas les salaires des sièges suisses en 2026

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Nestlé s'abstiendra l'année prochaine de revoir à la hausse les salaires de ses employés des sièges en Suisse. Le géant romand de l'alimentaire a récemment annoncé vouloir supprimer 12'000 emplois de cadres dans le monde.

'Compte tenu de la pression sur les coûts, dont vous êtes tous.tes conscient.es, nous ne procéderons pas à une révision salariale pour les sièges en Suisse l'année prochaine', selon une communication interne signée de la cheffe des ressources humaines Anna Lenz, dont l'agence AWP a pris connaissance.

Les sièges recouvrent notamment celui de Vevey, la direction de Nestlé Suisse ou encore celle du fabricant de capsules de café Nespresso.

Le syndicat Unia, contacté par AWP, a confirmé avoir eu connaissance de cette absence de révision salariale.

Confronté à une stagnation de ses volumes de ventes, le fabricant du chocolat Cailler et des confiseries Smarties a présenté en octobre dernier un plan d'économies à l'échelle mondiale au cours des deux prochaines années. Il comprend la suppression de 16'000 postes, dont 12'000 places de cadres. Le groupe veut économiser 3,0 milliards de francs d'ici fin 2027.

/ATS
 

Actualités suivantes

Netflix en négociation pour racheter Warner Bros Discovery

Netflix en négociation pour racheter Warner Bros Discovery

Économie    Actualisé le 05.12.2025 - 11:36

La publicité pour le tabac interdite dès 2027 en Suisse

La publicité pour le tabac interdite dès 2027 en Suisse

Économie    Actualisé le 05.12.2025 - 11:32

PostFinance nomme une responsable des risques issue de la SGKB

PostFinance nomme une responsable des risques issue de la SGKB

Économie    Actualisé le 05.12.2025 - 11:33

Plus de deux Suisses sur cinq utilisent l'intelligence artificielle

Plus de deux Suisses sur cinq utilisent l'intelligence artificielle

Économie    Actualisé le 05.12.2025 - 09:51

Articles les plus lus