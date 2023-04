Nestlé lance une coentreprise pour ses pizzas surgelées

Nestlé crée une coentreprise dédiée à ses activités de pizzas surgelées en Europe, avec le fonds d'investissement français PAI Partners. Le géant veveysan de l'alimentation conserve une part minoritaire dans la société avec des droits de vote égaux à son partenaire.

L'opération, dont les contours financiers ne sont pas dévoilés, est soumise à des consultations d'employés et à l'approbation des autorités. Elle devrait être bouclée au second semestre, selon le communiqué paru vendredi.

L'activité de pizzas surgelées de Nestlé pèse 400 millions de francs de recettes annuelles. Les pizzas sont actuellement distribuées sous les marques Wagner, Buitoni et Garden Gourmet en Suisse, en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne, au Portugal, en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas. L'activité, dont le siège sera situé en Allemagne, gérera deux sites de production à Nonnweiler, au nord de Sarrebruck, et à Benevento, près de Naples en Italie.

Fin mars, Nestlé a annoncé la fermeture du site de fabrication de pizzas surgelées Buitoni à Caudry, dans le nord de la France, la justifiant par une chute des ventes suite au scandale de la contamination de ces plats à la bactérie E.coli, ayant entraîné notamment la mort de deux enfants l'an dernier. Mi-avril, Nestlé France a annoncé un accord d'indemnisation avec les familles des victimes.

L'accord dévoilé vendredi ne concerne pas l'activité de pizzas surgelées de Nestlé aux Etats-Unis.

La multinationale veveysane collabore déjà avec PAI Partners, via la coentreprise Froneri créée en 2016 et spécialisée dans les crèmes glacées.

/ATS