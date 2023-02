Nestlé: l'ancienne patronne du Seco proposée comme administratrice

Nestlé veut étoffer son conseil d'administration. Lors de l'assemblée générale du 20 avril, la multinationale veveysane proposera notamment la candidature de Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, ancienne directrice du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

Mme Ineichen-Fleisch a quitté la tête du Seco en juillet dernier. Elle dirigeait le Secrétariat d'Etat depuis 2011. La future administratrice de Nestlé a également été ambassadrice et déléguée du Conseil fédéral aux accords commerciaux entre 2007 et 2011 et, à ce titre, négociatrice en chef de la Suisse auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), rappelle jeudi le groupe dans un communiqué.

Une deuxième candidature sera soumise à l'assemblée, celle de Rainer Blair, le patron allemand de Danaher, un conglomérat diversifié basé aux Etats-Unis 'qui pèse 30 milliards de dollars', note Nestlé.

La multinationale vaudoise enregistre la démission de l'administratrice Eva Cheng, qui ne se représente pas après dix années passées à l'organe de surveillance.

/ATS