Nestlé injecte 1 milliard de réais au Brésil pour son café soluble

Le géant de l'industrie alimentaire Nestlé prévoit d'investir un milliard de réais (195 millions de francs) au Brésil d'ici 2026, pour étoffer notamment ses capacités de production de café soluble Nescafé.

L'enveloppe comprend aussi un volet promotionnel, visant les jeunes consommateurs, indique vendredi l'agence Reuters, citant des cadres locaux.

Nescafé, né au Brésil, cherche à capter des consommateurs de plus en plus jeunes, qui veulent vivre de nouvelles 'expériences' avec la boisson et qui paient plus que ce qu'ils paieraient normalement pour une tasse traditionnelle, ont déclaré ces dirigeants.

/ATS