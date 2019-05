Nestlé et Fonterra étudient leurs options pour une coentreprise

Nestlé et le transformateur laitier néo-zélandais Fonterra se sont accordés pour réexaminer leur coentreprise Dairy Partners Americas (DPA) au Brésil. Les géants alimentaires veveysan et kiwi n'excluent pas une cession de leurs participations respectives de 49 et 51%.

Les deux sites de DPA ont généré l'an dernier un chiffre d'affaires de un milliard de réals brésiliens (270 millions de francs, au cours retenu par Nestlé), avec la commercialisation des marques Nestlé, Chamyto, Ninho, Chandelle, Chambinho, Neston ou encore Molico, précise un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi. Fondée en 2003, la coentreprise emploie 1400 collaborateurs.

L'examen des options stratégiques doit être finalisé d'ici la fin de l'année en cours.

/ATS