Nestlé conclut deux partenariats dans les substituts végétaux

Nestlé a annoncé vendredi avoir conclu deux partenariats pour développer ses activités dans les substituts à base de végétaux. Le géant de l'alimentaire s'est allié aux sociétés canadiennes Burcon et Merit.

'Ce partenariat permettra à Nestlé d'accélérer davantage le développement' des substituts de viande à base de plantes et d'alternatives aux produits laitiers, a précisé le groupe vaudois dans un communiqué.

Aucun détail financier n'a été divulgué sur cet accord par Nestlé ou ses partenaires. Merit Functional Foods, lancée l'année dernière à Winnipeg, est spécialisée dans la commercialisation de protéines végétales. Burcon Nutrascience Corporation, dont le siège est à Vancouver, est quant à elle spécialisée dans le développement de ce genre de protéines.

Burgers véganes

En septembre 2019, Nestlé avait dévoilé son burger végane, l''Incredible Burger', uniquement à base de protéines végétales.

Nestlé n'est pas la première entreprise à se lancer sur ce filon surfant sur la tendance à adopter une alimentation plus raisonnée. Mi-avril 2019, Coop avait entamé la commercialisation de son 'Beyond Burger' sans protéine animale, fabriquée par la jeune pousse américaine Beyond Meat.

Le boucher industriel Bell avait quant à lui affirmé en octobre dernier vouloir 'devenir un fournisseur européen important' des substituts de viande.

