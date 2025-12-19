Nestlé: Perrier reste une eau minérale naturelle

Nestlé Waters va pouvoir continuer à exploiter en France deux forages destinés à la production ...
Nestlé: Perrier reste une eau minérale naturelle

Nestlé: Perrier reste une eau minérale naturelle

Photo: KEYSTONE/AP/THOMAS PADILLA

Nestlé Waters va pouvoir continuer à exploiter en France deux forages destinés à la production d'eau minérale naturelle Perrier, suite à l'avis favorable du préfet du Gard, où se situe l'usine de Vergèze.

Des mesures de restrictions et de surveillances renforcées sont toutefois mises en place, après le scandale des filtres illégaux qui a touché la filiale du géant veveysan.

Considérant l'avis de l'Agence régionale de santé (ARS), basé entre autres sur l'analyse du rapport des hydrogéologues, et considérant l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderts) qui s'est tenu mercredi, 'le préfet du Gard a décidé d'autoriser l'exploitation des forages Romaine VI et Romaine VII à des fins de conditionnement de l'eau minérale naturelle Source Perrier', selon le communiqué paru vendredi.

L'exploitant Nestlé Waters Supply Sud avait déposé mi-août une demande de révision d'autorisation d'exploitation pour ces deux forages.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Poste doit continuer de distribuer les zones isolées

La Poste doit continuer de distribuer les zones isolées

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 11:38

Fribourg: le 30 km/h restera l'exception sur le réseau cantonal

Fribourg: le 30 km/h restera l'exception sur le réseau cantonal

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 10:14

France: prévisions de croissance révisées à la hausse

France: prévisions de croissance révisées à la hausse

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 08:35

Clariant vend ses activités au Venezuela

Clariant vend ses activités au Venezuela

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 08:30

Articles les plus lus

Suisse Tourisme s'attend à un nouveau record de nuitées

Suisse Tourisme s'attend à un nouveau record de nuitées

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 06:02

Clariant vend ses activités au Venezuela

Clariant vend ses activités au Venezuela

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 08:30

France: prévisions de croissance révisées à la hausse

France: prévisions de croissance révisées à la hausse

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 08:35

Fribourg: le 30 km/h restera l'exception sur le réseau cantonal

Fribourg: le 30 km/h restera l'exception sur le réseau cantonal

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 10:14

Ukraine: pas d'accord sur les avoirs russes de l'UE

Ukraine: pas d'accord sur les avoirs russes de l'UE

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 05:34

Suisse Tourisme s'attend à un nouveau record de nuitées

Suisse Tourisme s'attend à un nouveau record de nuitées

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 06:02

Clariant vend ses activités au Venezuela

Clariant vend ses activités au Venezuela

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 08:30

France: prévisions de croissance révisées à la hausse

France: prévisions de croissance révisées à la hausse

Économie    Actualisé le 19.12.2025 - 08:35