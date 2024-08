Nestlé: Freixe « n'est pas une solution de transition », dit Bulcke

Le nouveau directeur de Nestlé Laurent Freixe, âgé de 62 ans, n'est pas une personne de transition, affirme le président du conseil d'administration du groupe veveysan Paul Bulcke. 'Les solutions transitoires ne sont jamais bonnes', assure-t-il

Avec ses 16 ans d'expérience à la direction du groupe, M. Freixe est opérationnel et pleinement responsable dès la première minute, ajoute M. Bulcke dans un entretien diffusé dimanche par la NZZ am Sonntag. M. Freixe doit remplacer à la direction du géant de l'alimentaire Mark Schneider, dont le départ-surprise a été annoncé jeudi.

La décision de son départ n'a toutefois pas été prise dernièrement. La situation n'a cessé de se détériorer, lâche M. Bulcke. De nombreux facteurs, des deux côtés, ont joué un rôle, ajoute-t-il.

Le cours de l'action, qui est tombé sous la barre des 90 francs pour la première fois depuis 2019, n'a pas dicté la décision, affirme le directeur du conseil d'administration. Il justifie ce changement par une combinaison de qualités nécessaires pour mener le groupe vers l'avenir.

Il invoque en premier une 'direction stratégique convaincante', comprise en interne et en externe. Il faut également, ajoute-t-il, une 'passion pour nos marques, la publicité et les consommateurs', Or, M. Freixe présente ces caractéristiques-là, relève M. Bulcke.

Selon lui, Nestlé va conserver le secteur de la santé développé par Mark Schneider. 'L'entreprise s'est aventurée en terre inconnue avec ce secteur. Cela implique le risque que quelque chose tourne mal'. MM. Freixe et Bulcke ont toutefois déclaré ces derniers jours que le groupe veveysan allait désormais se concentrer sur ses marques et ses produits phares et miserait sur une croissance organique.

Bien qu'âgé de presque 70 ans, le président du conseil d'administration a l'intention de rester au sein de l'entreprise aussi longtemps que possible. 'Si ce n'est pas le cas, je serai parti', lâche-t-il.

/ATS