Nestlé France rappelle un lait pour bébés

Nestlé lance en France une campagne de rappel pour son lait Optipro Relais, destiné aux bébés ...
Nestlé France rappelle un lait pour bébés

Nestlé France rappelle un lait pour bébés

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Nestlé lance en France une campagne de rappel pour son lait Optipro Relais, destiné aux bébés de la naissance à l'âge de six mois. La mesure répond à la détection de micro-organismes susceptibles de provoquer diarrhées et vomissements.

Le paquebot alimentaire a détecté la présence de ces micro-organismes sur une ligne de fabrication des laboratoires Guigoz, prévient l'ordre des pharmaciens de l'Hexagone sur son site internet.

Nestlé France indique sur son propre site avoir détecté dans certains lots non distribués la présence de la toxine céréulide, produite par la bactérie Bacillus cereus.

La multinationale assure qu'aucun autre produit de la marque Guigoz n'est concerné. Elle appelle les clients à ne pas utiliser ni retourner le produit, mais à le mettre à la poubelle.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le groupe NZZ veut monter au capital d'APG-SGA

Le groupe NZZ veut monter au capital d'APG-SGA

Économie    Actualisé le 12.12.2025 - 09:32

Royaume-Uni: recul surprise du PIB en octobre, à -0,1%

Royaume-Uni: recul surprise du PIB en octobre, à -0,1%

Économie    Actualisé le 12.12.2025 - 09:15

Game Awards: « Clair Obscur: Expedition 33 » meilleur jeu vidéo 2025

Game Awards: « Clair Obscur: Expedition 33 » meilleur jeu vidéo 2025

Économie    Actualisé le 12.12.2025 - 06:27

Le Sud-Coréen Do Kwon écope de 15 ans pour faillite frauduleuse

Le Sud-Coréen Do Kwon écope de 15 ans pour faillite frauduleuse

Économie    Actualisé le 12.12.2025 - 00:39

Articles les plus lus

Fonds propres: la BCE ouvre la voie à une simplification du cadre

Fonds propres: la BCE ouvre la voie à une simplification du cadre

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 15:55

OpenAI va pouvoir utiliser les personnages de Disney

OpenAI va pouvoir utiliser les personnages de Disney

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 16:41

Le Grec Pierrakakis élu président de l'Eurogroupe

Le Grec Pierrakakis élu président de l'Eurogroupe

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 20:13

Trump exaspéré par les mauvais sondages sur l'économie

Trump exaspéré par les mauvais sondages sur l'économie

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 21:23