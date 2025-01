Nestlé: 1 milliard de dollars pour hausser sa production au Mexique

Le géant suisse de l'alimentation Nestlé va investir un milliard de dollars au Mexique au cours des trois prochaines années pour augmenter sa production dans le pays, ont annoncé mardi la présidente mexicaine et des cadres du groupe.

'Ils vont faire un investissement d'un milliard de dollars au cours des trois prochaines années pour augmenter la production (...) dans notre pays', a déclaré Claudia Sheinbaum dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, où elle apparaît accompagnée de représentants de l'entreprise.

'C'est une excellente occasion de renforcer la confiance dans le Mexique, dans son gouvernement et dans les grandes opportunités que le Mexique offre au monde entier', a souligné Fausto Costa, directeur général de Nestlé Mexique, toujours dans la vidéo.

Selon la présidente Sheinbaum, cet investissement s'inscrit dans le cadre du 'Plan Mexique', un programme gouvernemental pour remplacer les importations chinoises et augmenter la production nationale, dans le but de renforcer le marché mexicain et nord-américain de manière générale.

Mais le Mexique est confronté à la menace du président américain Donald Trump d'imposer, à partir du 1er février, des droits de douane de 25% sur ses exportations vers les Etats-Unis.

En 2023, 83% des exportations mexicaines, soit plus de 490 milliards de dollars, étaient destinées aux Etats-Unis.

