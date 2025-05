NEXPO et X27 présenteront une candidature commune d'ici fin 2026

Les deux projets d'expositions nationales NEXPO et X27 ont signé lundi un accord en vue de leur regroupement. Les deux initiatives entendent finaliser leur candidature conjointe auprès de la Confédération d'’ici fin 2026.

Cette convergence répond aux souhaits du Conseil fédéral et des cantons qui font appel aux initiatives à coopérer entre elles, écrivent les deux associations. Le projet fondé par les plus grandes villes de Suisse NEXPO et X27, axé sur l'innovation, avaient signé en 2022 une déclaration d'intention en vue d'une possible candidature commune.

'En tant qu'initiative décentralisée, nous voulons que l'exposition nationale englobe pour la première fois l'ensemble du pays', déclare Corine Mauch, syndique de la ville de Zurich et présidente de NEXPO, citée dans le communiqué. Un représentant du X27 rejoint le comité de NEXPO.

La candidature commune comprendra des contenus de NEXPO ainsi que de X27. Au final, le projet commun doit ainsi inclure espaces urbains et régions de montagne, et couvrir toutes les régions linguistiques de Suisse, selon Mme Mauch.

NEXPO va prendre en charge la préparation du dossier de candidature conjointe auprès de la Confédération. X27 ouvrira, dès 2027, les premiers espaces d'expérimentation et d'immersion. Fin 2026, la Confédération doit préciser le montant de sa participation financière, ouvrant la voie à une exposition prévue, selon le calendrier actuel, pour 2034.

/ATS