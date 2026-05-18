Musk débouté de ses poursuites contre OpenAI

Elon Musk a été débouté lundi par un jury californien de ses poursuites contre OpenAI. Il accusait ...
Musk débouté de ses poursuites contre OpenAI

Musk débouté de ses poursuites contre OpenAI

Photo: KEYSTONE/AP/Mark Schiefelbein

Elon Musk a été débouté lundi par un jury californien de ses poursuites contre OpenAI. Il accusait les dirigeants d'avoir détourné ses dons et trahi sa promesse philanthropique afin de bâtir un mastodonte commercial de l'intelligence artificielle.

Un jury populaire a estimé, après moins de deux heures de délibération, que les créateurs de ChatGPT et leur emblématique patron Sam Altman avaient démontré que les poursuites de l'homme le plus riche du monde étaient couvertes par la prescription.

La juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers, qui s'était réservé la décision finale, a immédiatement accepté l'avis du jury et confirmé son verdict.

/ATS
 

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